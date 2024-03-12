İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçen bir kadına çarptı.
Ağır yaralanan Figen Urgancı, olay yerinin yakınındaki özel hastanenin sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Urgancı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Yaşananlar kamerada
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada aşırı hızlı olduğu belirlenen otomobilin çarpması sonucu talihsiz kadın havaya fırlayarak metrelerce ileriye düştü, yanında bulunan oğlu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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