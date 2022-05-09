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    Antalya'da yaya geçidinde zincirleme kaza

    Manavgat'ta yaya geçidindeki yayaya yol vermek için duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, 2 kişi yaralandı.
    • 09.05.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 15:36
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    Antalya'da yaya geçidinde zincirleme kaza

    Ülke genelinde yaya geçitlerinde yaya önceliğinin benimsenmesi için birçok farkındalık etkinliği düzenleniyor.

    Toplumun bu konuda bilinçlenmesi için yapılan çalışmalar yanında, kurala uymayan sürücülerin neden olduğu birçok korkunç kaza da yaşanıyor.

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde ise bu kez kurala uymak isteyen sürücüler kazaya neden oldu.

    Antalya da yaya geçidinde zincirleme kaza #1

    Yayaya yol vermek için durdu

    Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Hatipler Yenimahalle’de bulunan yaya geçidinde bekleyen yayaya yol vermek için durdu.

    Antalya'da yaya geçidinde zincirleme kaza VİDEO


    Antalya da yaya geçidinde zincirleme kaza #2

    Zincirleme kazaya meydana geldi

    Arkasından gelen ve duran araca çarpmamak için duraklayan A. Ö.’in kullandığı 06 COE 024 plakalı araca Y. Y.’ın kullandığı 38 JE 307 plakalı araç, bu araca da E.Y.’ın kullandığı 07 AEH 519 plakalı araç arkadan çarptı.

    Antalya da yaya geçidinde zincirleme kaza #3

    2 kişi yaralandı

    3 aracın karıştığı yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada ortadaki araçta yolcu olarak bulunan Y. Y.ve N. Ş. yaralandı.

    Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da yaya geçidinde zincirleme kaza #4

    "Yaya tareddüt edince yoluna devam etti"

    06 COE 024 plakalı aracın sürücüsü A. Ö., önünde kırmızı bir otomobilin yayaya yol vermek için durduğunu belirterek “Ben de duran otomobile çarpmamak için durduğum an arkamdan gelen araç benim aracıma çarptı. Yaya geçip geçmemekte kararsız kalınca da önümdeki araç yoluna devam etti” diye konuştu.

    Antalya da yaya geçidinde zincirleme kaza #5


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