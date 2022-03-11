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- Antalya'da yaya geçidinden geçen küçük çocuk aracın altında kaldı
Antalya'da yaya geçidinden geçen küçük çocuk aracın altında kaldı
Manavgat ilçesinde babasıyla yolun karşısına geçen 6 yaşındaki çocuğa, yaya geçidi olmasına rağmen durmayan hafif ticari araç çarptı.
- İHA
- 11.03.2022 - 13:46
Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Muhammet Eren Boynu yaya geçidinde ilerledi.
Babasının elini bırakan Muhammet Eren, o esnada yoldan geçen Volkan K.' idaresindeki 43 HG 501 plakalı hafif ticari araç çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yere savrularak yaralanan Muhammet Eren Boynu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"MİNİBÜSÜN SOLUNDAKİ ARAÇ DURMADI"
Çocuğun babasıyla birlikte geldiğini belirten vatandaşlar, “Babasının elini bırakıp yaya geçidinden karşıya geçmeye başladı. Yolun sağında seyir halindeki minibüs durarak çocuğa yol verirken, minibüsün solundan gelen araç durmadı ve çocuğa çarparak fırlattı” şeklinde konuştular.