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- Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest
Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest
- 26.06.2022 - 16:19
Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde hurdacılık yapan Şakir Biçer (51), Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi.
Biçer, bu sırada oğluna süt almak için yolun diğer tarafındaki markete gitti.
Şarampole savruldu
Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu.
Hayatını kaybetti
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ekipler, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşi ulaşamayınca telefonla aradı
Kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı.
Biçer'in eşi ulaşamayınca da tanıdıkları arayarak durumu bildirdi.
Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı.
Yakınları acı haberi verdi
Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi.
Şakir Biçer'in cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.
Serbest kaldı
Şakir Biçer'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.