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    Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest

    4 yaşındaki oğluna marketten süt aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan babaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, adli kontrolle serbest kaldı.
    • 26.06.2022 - 16:19
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    Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde hurdacılık yapan Şakir Biçer (51), Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi.

    Biçer, bu sırada oğluna süt almak için yolun diğer tarafındaki markete gitti.

    Şarampole savruldu

    Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu.

    Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest #1

    Hayatını kaybetti

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Ekipler, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest #2

    Eşi ulaşamayınca telefonla aradı

    Kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı.

    Biçer'in eşi ulaşamayınca da tanıdıkları arayarak durumu bildirdi.

    Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı.

    Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest #3

    Yakınları acı haberi verdi

    Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi.

    Şakir Biçer'in cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

    Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

    Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest #4

    Serbest kaldı

    Şakir Biçer'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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