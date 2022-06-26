Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest

Antalya’da yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest

4 yaşındaki oğluna marketten süt aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan babaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde hurdacılık yapan Şakir Biçer (51), Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi.

Biçer, bu sırada oğluna süt almak için yolun diğer tarafındaki markete gitti.

Şarampole savruldu

Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu.

Hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi ulaşamayınca telefonla aradı

Kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı.

Biçer'in eşi ulaşamayınca da tanıdıkları arayarak durumu bildirdi.

Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı.

Yakınları acı haberi verdi

Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi.

Şakir Biçer'in cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

Serbest kaldı

Şakir Biçer'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.