Muharrem ve Aslı Acar çiftinin evinde çıkan yangında, 50 bin lira ile bir miktar altın kül oldu. Akrabalarının desteği ile evlenen Muharrem Acar, devlet büyüklerinden yardım istedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Hasdümen Mahallesi’nde, 6 aylık evli Muharrem (32) ve Aslı Acar (25) çiftinin müstakil evlerinde, pazar akşamı yangın çıktı.

Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede evi sardı.

Yangını gören komşuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında çiftin evde bulunmaması olası faciayı önledi. Muharrem Acar, yangında evde sakladığı 50 bin lira ile bir miktar altının yandığını söyledi.

Antalya’da, yeni evlin çiftin birikimi yangında kül oldu VİDEO



“6 AY ÖNCE AKRABALARIMIN DESTEĞİYLE EVLENMİŞTİM”

Pazar günü eşi ile mantar toplamaya gittiklerini anlatan Acar, "Komşularım telefonla arayıp evimin yandığını söyledi. Geldiğimde evimi tamamen yanmış buldum. Evimdeki eşyalarım, kışlık yiyeceğim ile düğünümden kalan ve alın terimle kazanıp biriktirdiğim 50 bin lira ve bir miktar altınım kül oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. 6 ay önce akrabalarımın desteğiyle evlenmiştim. Benim annem ve babam yok. Öksüz ve yetim büyüdüm. Eşim 5 aylık hamile. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum." dedi.