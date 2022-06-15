Antalya’da yeni tanıştığı kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde öldürdüğü kişiyi tanımadığı, 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettiğini söylediği öğrenildi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan Cengiz (36) ile Hasan Bulut (32), bir süre sonra küfürleşerek kavga etti.

Sinan Cengiz, bıçakla Bulut'u, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı.

Kurtarılamadı

Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri Sinan Cengiz'i gözaltına aldı.

“Öldü mü?” diye sordu

Sinan Cengiz ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştıkları belirtildi.

İfadesi alınan Sinan Cengiz'in, görevlilere sık sık “Öldü mü?” diye sorduğu öğrenildi.

'Baban nerede, şerefsiz'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sinan Cengiz, savcılıktaki ifadesinde “Hasan Bulut'u tanımıyorum. İlk defa gördüm. Babamın nerede olduğunu sordu. Ben de 'Ne yapacaksın babamı' dedim. Küfürleştik. 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettik.” dedi.

Tutuklandı

DHA’nın haberine göre savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sinan Cengiz, tutuklandı.

Sinan Cengiz'in ailesiyle aynı mahalledeki seralarda çalıştığı öğrenildi.