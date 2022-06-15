Petrol
119.84
-1.10%
Euro
18.1295
0.67%
Dolar
17.2861
0.12%
Altın
1.015
1.13%
Borsa
251
0.03%
Bitcoin
357.957
-8.07%
BTXN Coin
8.93
0.90%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Antalya’da yeni tanıştığı kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

    Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde öldürdüğü kişiyi tanımadığı, 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettiğini söylediği öğrenildi.
    • 15.06.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da yeni tanıştığı kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

    Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan Cengiz (36) ile Hasan Bulut (32), bir süre sonra küfürleşerek kavga etti.

    Sinan Cengiz, bıçakla Bulut'u, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı.

    Kurtarılamadı

    Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma ekipleri Sinan Cengiz'i gözaltına aldı.

    Antalya’da yeni tanıştığı kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı #1

    “Öldü mü?” diye sordu

    Sinan Cengiz ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştıkları belirtildi.

    İfadesi alınan Sinan Cengiz'in, görevlilere sık sık “Öldü mü?” diye sorduğu öğrenildi.

    'Baban nerede, şerefsiz'

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sinan Cengiz, savcılıktaki ifadesinde “Hasan Bulut'u tanımıyorum. İlk defa gördüm. Babamın nerede olduğunu sordu. Ben de 'Ne yapacaksın babamı' dedim. Küfürleştik. 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettik.” dedi.

    Antalya’da yeni tanıştığı kişiyi öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı #2

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sinan Cengiz, tutuklandı.

    Sinan Cengiz'in ailesiyle aynı mahalledeki seralarda çalıştığı öğrenildi.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler
    Teknoloji

    Android 13 temmuz sonunda kullanıma sunulacak: İşte yenilikler

    Almanya'da fiyat artışları devam ediyor
    Dünya

    Almanya'da fiyat artışları devam ediyor

    Görüş Bildir