Antalya'da yerde yatan sarhoş adam, polis ekiplerine zorluk çıkardı

Aldığı alkolün etkisiyle kendinden geçen şahıs, turistlerin yoğun olduğu bölgede yerde uyumaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşatan alkollü adam, ikna olmadı.

Antalya’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kişinin uzun süredir bank altında yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, isminin Serkan A. olduğu öğrenilen şahsı kendine getirmek için uzun uğraşlar verdi.

Ekiplerin ikna çabalarını ve alkollü adamın yerde yattığı anları, caddeden geçen turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

YARDIM ÇABALARINA CEVAP VERMEDİ

Aldığı alkol nedeniyle yaklaşık 6 saattir bank üzerinde uyuduğu ve daha sonra düştüğü öğrenilen şahıs, tüm yardım çabalarına cevap vermedi.





UYUMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis ve sağlık ekiplerine bazı anlarda sert tepki veren Serkan A., rahat bırakılmak istediğini ve sadece uyumak istediğini söyledi. Güçlükle konuşabilen alkollü adamı, polis ve sağlık ekipleri sedyeye aldı ve ambulansla hastaneye götürmek istedi.





'BANKTA OTUR'

Bir anda sedyede doğrularak ne hastaneye ne de başka bir yere gitmek istemediğini söyleyen şahsı, yaklaşık 1 saat uğraşan ekipler bankta oturması gerektiğini söyleyerek bölgede bıraktı.

"ŞİKAYETÇİYİZ HER GÜN BURADA"

İşletme çalışanı Azad Demir, “Bu şahıs sabah dükkanı açmaya geldiğimizden beri burada yatıyor. Kaldırmaya çalıştık, ayağa kalkacak gibi değil. Sağlık ekiplerini aradık. Şikayetçiyiz her gün burada, geçen gün ileride yatıyordu, bugün buraya geldi. Turistler rahatsız biz rahatsızız. Görüntü kötü.” dedi.



