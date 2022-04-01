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- Antalya’da, yere yatırdığı genç kızı tekme tokat dövdü
Antalya’da, yere yatırdığı genç kızı tekme tokat dövdü
Erkek arkadaşı ile görüştüğünü ileri sürdüğü Ş.G.’yi darbeden K.E., onları cep telefonu ile kayda aldırdı. K.E., yere yatırdığı Ş.G.’yi tekme tokat dövdü.
- İHA
- 01.04.2022 - 11:15
- Güncelleme : 01.04.2022 - 13:49
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkisinde, K.E. isimli genç kız, erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı.
K.E. yere yatırdığı Ş.G.’ye tekme tokat saldırdı.
KAFASINA TEKME ATTI
Ş.G.’yi saçlarından sürükleyen K.E., tekmeleri ile karın boşluğunu ve kafasını hedef aldı.
K.E.’nin yanındakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.
Antalya’da, yere yatırdığı genç kızı tekme tokat dövdü VİDEO
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ş.G.’nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.’yı gözaltına aldı.
Olaya karıştığı belirtilen E.D.’nin ise arandığı öğrenildi.