Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya’da, yere yatırdığı genç kızı tekme tokat dövdü

Antalya’da, yere yatırdığı genç kızı tekme tokat dövdü

Erkek arkadaşı ile görüştüğünü ileri sürdüğü Ş.G.’yi darbeden K.E., onları cep telefonu ile kayda aldırdı. K.E., yere yatırdığı Ş.G.’yi tekme tokat dövdü.