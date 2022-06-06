Antalya'da yılan tarafından sokulan hemşire entübe edildi

Manavgat Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde dolaşırken yılan ısırdı. Hastaneye kaldırılan hemşire ilk müdahalesinin ardından entübe edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Ayşegül Özünal Dolbazlar Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı.

Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı.

Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü



Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Entübe edilen Ayşegül Özünal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



DHA'nın haberine göre, yetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.