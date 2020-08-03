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    Antalya'da yıldırım düşmesiyle 39 koyun telef oldu

    Elmalı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 39 koyun telef oldu.
    • AA
    • 03.08.2020 - 03:59
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    Antalya'da yıldırım düşmesiyle 39 koyun telef oldu

    Antalya'nın Zümrütova Mahallesi Çayır mevkisinde, çobanlar Mustafa Arnaz ile Ahmet Acar'ın koyunları otlattığı sırada aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düştü.

    39 KOYUN TELEF OLDU

    Yıldırımın isabet etmesi sonucu 39 koyun telef oldu.

    Çobanların haber vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede zarar tespit çalışması yaptı.

    Antalya'da yıldırım düşmesiyle 39 koyun telef oldu #1

     

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