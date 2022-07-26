Kentte geçtiğimiz cumartesi günü, termometreler 42 dereceyi gösterdi ve yılın en sıcak günü oldu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda artış yaşandı.

Geçen haftayı mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığıyla geçiren Antalya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre termometreler 40 dereceyi aştı.

Yılın en sıcak günü yaşandı

Cumartesi günü rüzgarın da etkisiyle birlikte hava sıcaklığı iç kesimlerde 42, sahillerde 41 dereceye ulaştı.

Bunaltıcı havayla kentte 2022'nin en sıcak günleri yaşandı.

Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6-7 derece düşerek mevsim normallerine ineceğini söyledi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Gültekin, "Geçen hafta Basra Alçak Basınç merkezi yurdumuzun güney kesimlerinde giriş yapmıştı. Akdeniz bölgemizde kuzeyli rüzgarlarla etkilemeye başladı.

Hafta boyunca kuzeyli rüzgarlar bölgemizde fön etkisi yaparak sahillerde sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkarttı. Bu şartlar yarından itibaren değişiyor.

Bölgemizde sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak. Rüzgarın da kuzeyden güneye dönmesiyle denizden serin hava ve nem taşınacak." diye konuştu.

Antalya’da yılın en sıcak günü yaşandı VİDEO



Sıcaklıklar düşecek

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığını belirten Gültekin, "Geçen hafta Antalya’da sıcaklık 41-42 derecelere kadar ulaştı. Bu dereceler mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Yarından itibaren sıcaklıklar 6 derece düşerek mevsim normallerine gerileyecek. İç kesimler ise denizin etkisini alamadığı için yüksek sıcaklık ve düşük nem etkili olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Rekor 45 derece

DHA'nın haberine göre; temmuz sıcaklık ortalaması 29 derece olan Antalya'da bu ayın rekoru, 2000'de 45 derece ölçülmüştü.