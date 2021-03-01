Antalya’da caddede spor yapmak için koşan bir kişinin, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, hafif ticari aracın sürücüsü 50 yaşındaki Behran Ş., bir fırına poşet götürmeye gideceği sırada cadde üzerinde spor yapan 44 yaşındaki Mustafa Ergün’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü aracını kenara çekti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Antalya'da yol kenarında spor ölümle bitti VİDEO

"HAYVANA ÇARPTIĞIMI ZANNETMİŞTİM"

Olayın şokunda olan sürücü Behran Ş., “Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış” diyerek gözyaşlarıyla kazayı anlattı.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mustafa Ergün'ün triatlona hazırlandığı, her gün kent merkezinden Belek'e koştuğu öğrenildi.

Ergün'ün cenazesinin, bugün Aksu ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.





















