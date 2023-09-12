Antalya'da yol verme kavgası! 2 kişiyi bıçakla yaraladı Trafikte tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

AA

Trafikte en büyük sorunların başında yol verme kavgası geliyor...

Yaşanan kavgalarda onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bu kez de Antalya'da kan aktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halinde olan S.T.B, trafik ışıklarında başka bir sürücüyle tartıştı.

S.T.B, tartıştığı kişinin aracını takip ederek trafik ışıklarında durdurdu.

2 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

S.T.B, kavga ettiği sürücü ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli yakalandı

Şüpheli S.T.B, kovalamaca sonucu bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerine yakalandı. Saldırgan hareketlerde bulunan S.T.B, ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin aracında yapılan incelemede içki şişeleri ve kan izlerinin olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)