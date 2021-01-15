Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı

Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, içinde yabancı uyruklu 3'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

Araç bir süre sonra karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen biri çocuk 2 kişi öldü; 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgede bulunan hastanelere kaldırılırken, ölen 2 kişinin cenazeleri ise morga götürüldü.

Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı VİDEO