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    Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı

    Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 18:50
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    Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı

    Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, içinde yabancı uyruklu 3'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

    Araç bir süre sonra karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

    2 ÖLÜ, 5 YARALI

    Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen biri çocuk 2 kişi öldü; 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgede bulunan hastanelere kaldırılırken, ölen 2 kişinin cenazeleri ise morga götürüldü.

    Antalya'da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı VİDEO

    Antalya da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı #1

    Antalya da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı #2

    Antalya da yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı #3

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