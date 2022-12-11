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    Antalya'da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı

    Sabah saatlerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sisin çökmesiyle görüş mesafesinin azaldığı yolda ilerlediği esnada önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.
    • 11.12.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 17:55
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    Antalya'da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı

    Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü korku dolu bir kazaya karıştı.

    Sabah saatlerinde Burdur-Antalya güzergahında seyir halinde ilerleyen Uğur D. idaresindeki otobüs, sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Otobüs uçurumun kenarına savruldu

    Bu sırada görüş mesafesinin düşmesiyle Osman A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

    Kazanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu.

    Tırın dorsesi ise ayrılarak adeta yolu kapattı.

    Antalya'da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı VİDEO

    Antalya da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı #1

    9 yaralı

    Kazada otobüs şoförü ile yolcular Mevlüt E., Buse K., Nur T., Hakan L.,Hilal E. , Feride Ç., Derya K. ve Burcu Y. yaralandı.

    Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

    İHA'nın aktarımına göre; kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Antalya da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı #2

    Antalya da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı #3

    Antalya da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı #4

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    Antalya da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı #6



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