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- Antalya'da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı
- 11.12.2022 - 17:50
- Güncelleme : 11.12.2022 - 17:55
Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü korku dolu bir kazaya karıştı.
Sabah saatlerinde Burdur-Antalya güzergahında seyir halinde ilerleyen Uğur D. idaresindeki otobüs, sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
Otobüs uçurumun kenarına savruldu
Bu sırada görüş mesafesinin düşmesiyle Osman A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu.
Tırın dorsesi ise ayrılarak adeta yolu kapattı.
Antalya'da yolcu otobüsü sis nedeniyle kaza yaptı: 9 yaralı VİDEO
9 yaralı
Kazada otobüs şoförü ile yolcular Mevlüt E., Buse K., Nur T., Hakan L.,Hilal E. , Feride Ç., Derya K. ve Burcu Y. yaralandı.
Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
İHA'nın aktarımına göre; kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.