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- Antalya'da yolcu otobüsü şoförü bagajda öldü
Antalya'da yolcu otobüsü şoförü bagajda öldü
59 yaşındaki yolcu otobüsü şoförü, mola değişimi sonrası girdiği otobüsün bagajında ölü bulundu. Şoförün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
- DHA
- 06.08.2021 - 13:48
Şehirlerarası firmaya ait bir firmanın uzun yol şoförü Yılmaz Atak (59), dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı.
Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.
Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5036 Sokak’a park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı.
OTOPSİ YAPILACAK
Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.