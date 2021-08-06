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    Antalya'da yolcu otobüsü şoförü bagajda öldü

    59 yaşındaki yolcu otobüsü şoförü, mola değişimi sonrası girdiği otobüsün bagajında ölü bulundu. Şoförün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 13:48
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    Antalya'da yolcu otobüsü şoförü bagajda öldü

    Şehirlerarası firmaya ait bir firmanın uzun yol şoförü Yılmaz Atak (59), dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı.

    Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.

    Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5036 Sokak’a park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da yolcu otobüsü şoförü bagajda öldü #1

    Antalya da yolcu otobüsü şoförü bagajda öldü #2

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