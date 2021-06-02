Trafikte çıkan yol tartışmasında paspaslı saldırıya uğrayan şoförün o anları kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde, özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Öfkeli otomobil sürücüsünü, yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

PASPASLA SALDIRDI

Bir başka şoför de olayı ayırmaya çalışırken, otomobil sürücüsü aracına bindirildi. Olayı sakinleştiren arkadaşı şoförle konuştuğu esnada eline paspası alan otomobil sürücüs, şoför bölümünde oturan adama paspas ile vurmaya çalıştı.

Antalya'da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yolcular ise yaşadıklarına, “Abi bırak bırak ya, işe gecikiyoruz. Abi hadi tamam abi hadi. Uğraşma. Terbiyesizlik yapmasın. Gözünü seveyim abi” diye tepkilerini dile getirdi. Arkadaki yolcular da sürekli klaksona bastı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.