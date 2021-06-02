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    Antalya'da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı

    Trafikte çıkan yol tartışmasında paspaslı saldırıya uğrayan şoförün o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:19
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    Antalya'da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde, özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Öfkeli otomobil sürücüsünü, yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

    PASPASLA SALDIRDI

    Bir başka şoför de olayı ayırmaya çalışırken, otomobil sürücüsü aracına bindirildi. Olayı sakinleştiren arkadaşı şoförle konuştuğu esnada eline paspası alan otomobil sürücüs, şoför bölümünde oturan adama paspas ile vurmaya çalıştı.

    Antalya'da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı

    YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Yolcular ise yaşadıklarına, “Abi bırak bırak ya, işe gecikiyoruz. Abi hadi tamam abi hadi. Uğraşma. Terbiyesizlik yapmasın. Gözünü seveyim abi” diye tepkilerini dile getirdi. Arkadaki yolcular da sürekli klaksona bastı.

    Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Antalya da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı #1

    Antalya da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı #2

    Antalya da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı #3

    Antalya da yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı #4

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