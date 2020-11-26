Yunus polisi üniformasının sokak ortasında yakıldığını görenler ihbarda bulundu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir şahsın olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan 959 Sokak'ta motosikletli yunus polisi üniforması ve teçhizatının yakıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polisler, motosikletli yunus polisine ait üniforma, kelepçe, el feneri, parfüm ve teçhizatlarının takıldığı palaskanın yakıldığını belirledi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da yunus polisi üniforması yakıldı VİDEO



AKILLARA KUYUMCU SOYGUNU GELDİ

Diğer yandan, motosikletli yunus polis üniforması, yaklaşık 1 ay önce Kepez ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve 1 yıl içinde iki kez soyulan Feyzi Bulce'ye ait kuyumcudan 1 kilo altının çalınmasında kullanılmıştı. Yakılan üniformanın olayda kullanılan üniforma olup olmadığı ise bilinmiyor.