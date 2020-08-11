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- Antalya'da zabıta altın kolyeyi sahibine teslim etti
Antalya'da zabıta altın kolyeyi sahibine teslim etti
Yolda bulduğu kadın çantasını alan ve hemen araştırmaya koyulan zabıta, kimlik bilgilerini tespit ettikten sonra 40 bin lira değerinde altın kolyeyi sahibine ulaştırdı.
- AA
- 11.08.2020 - 12:51
Antalya'nın Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, rutin devriye görevleri sırasında Alaaddin Mahallesi Baraj mevkisinde bir kadın çantası buldu.
Çantanın içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olduğu tespit edildi.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Çantanın Aslı Deke'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından çanta, sahibine teslim edildi.
Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.