Antalya'da zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi

Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre mesafede, istilacı ve siyanürden 1200 kat daha zehirli bir tür olan onlarca balon balığı görüntüledi.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasında olan, bakanlığın, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesini hayata geçirdiği balon balıkları, her geçen gün çoğalıyor.

Antalya'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, bu sabah her biri 5 kiloyu bulan balon balığı sürüsü görüntüledi.

Sığ sulara kadar girebilen balıkları kayda alan balıkçının yaşadığı korku ve endişe, sözlerine yansıdı.

“YAZIN NASIL DENİZE GİRECEĞİZ?”

Amatör balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şu an için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz, 50 metre falan. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım." dedi.

Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi VİDEO

KÖPEK BALIĞI DA DENİZE BIRAKILDI

Bu sırada balıkçıların oltayla yakaladıkları balon balığını, tekneye çektikleri görüldü.

Bu arada, amatör balıkçılar, yakaladıkları bir köpek balığını da denize bıraktı.