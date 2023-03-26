Antalya'da ziyaret için geldiği babasını ölü buldu
DHA

Antalya'nın ilçesi Varlık Mahallesi'nde bir binanın altındaki dükkanda yaşamını sürdüren Nazım Nacar'a bir süre önce yetmezliği teşhisi konuldu.

Engelli maaşıyla yaşamını sürdüren Nacar, sabah saatlerinde yaşadığı yerin çevresinde gezinip, dükkana girip koltuğun üzerine uzandı.

Bu sırada babasını görmek için çocuğuyla birlikte gelen Volkan Nacar, kapıyı çalıp yanıt alamayınca Nazım Nacar'ın hareketsiz yattığını gördü.

Durumu 112'ye bildiren Volkan Nacar çocuğunu bırakmak için evine gitti.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Dükkanın camının kırılmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Nazım Nacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hareketsiz yattığını görünce haber verdi

İncelemeler sürdüğü sırada olay yerine gelen Volkan Nacar, polislere babasını hareketsiz yatarken görünce haber verdiğini anlattı.

Yapılan incelemenin ardından Nacar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Ziyaret için geldiği babasını ölü buldu #3
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