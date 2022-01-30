Üçlü cinsel ilişki sırasında arkadaşı Kadir Demir'i bıçaklayan Elvan Küçükaltun'un Alman sevgilisi, ifadesinde, "Hep birlikte yatak odasına geçtik. Kadir bana sert davrandı, tartıştılar" dedi.

Geçtiğimiz cuma gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir evde alkol alan Alman Nadia Angela Grosser- Elvan Küçükaltun çifti ile Kadir Demir, ilerleyen dakikalarda 3'lü cinsel ilişkide bulunmuştu.

Bir süre sonra ise Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i göğsünden bıçaklayarak öldürüp cinsel organını kesmişti.

SEVGİLSİYLE BERABER GÖZALTINDA

Cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçen Küçükaltun, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince yakalandı.Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım." dedi. Evde yapılan aramada cinayet ortaya çıkarkeni Nadia Angela Grosser ile Elvan Küçükaltun gözaltına alındı.

Antalya'daki 3'lü ilişki cinayetinde yeni detaylar VİDEO

"İLİŞKİ SIRASINDA SERT DAVRANDI"

Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir'in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:

“Kadir, birkaç gün önce Elvan'ı arayarak 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi Kadir Demir bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. Kadir Demir saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir'in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan'la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi."





"SUSTALI ÇAKI HEDİYE ETMİŞTİM, ONUNLA MI YAPTI BİLMİYORUM"

Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, şöyle devam etti:

“Bu sırada Elvan beni 3 kere aradı, ilk aramada Kadir'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. Elvan beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta Elvan'ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."





"ÖFKEYLE CİNSEL ORGANINI KESTİM, PİŞMANIM"

Elvan Küçükaltun ise 3'lü ilişki sırasında Kadir Demir'le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, “Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." diye konuştu.

TUTUKLANDI

Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.