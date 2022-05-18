Antalya'daki asker eğlencesinde yorgun mermi genci ağır yaraladı

Askere gidecek arkadaşları için düzenledikleri eğlencede havaya ateş açan şahıslar, 20 yaşındaki gencin yorgun mermiyle ağır yaralanmasına neden oldu.

Antalya’nın Serik ilçesindeki Sarıabalı Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenlendi.

Eğlence sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti. Daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mehmet Genç’in kafasına isabet etti.

Jandarma ve sağlık ekibi bölgeye gitti

Mehmet Genç’in kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Genç, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Hastanede tedavisi devam eden Genç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. JASAT ve OYİT ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli V.K.'nin, olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.