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- Antalya'daki asker uğurlamasında maganda kurşunu, genci yaraladı
Antalya'daki asker uğurlamasında maganda kurşunu, genci yaraladı
Serik ilçesinde, asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya sıkılan kurşun saçmalarının isabet ettiği 21 yaşındaki gen. hastaneye kaldırıldı.
- 18.05.2022 - 11:05
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan evin bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.
Saat 22.00 sularında yapılan eğlencede 21 yaşındaki V.K. isimli şahıs av tüfeğiyle havaya rast gele ateş açtı.
Maganda kurşunları, olay yerinde bulunan 21 yaşındaki Mehmet Bulut'a isabet etti.
İsabet eden kurşunla kanlar içerisinde kaldı
Saçmaların isabet etmesiyle yere yığılan Mehmet Bulut'un yardımına çevredekiler koştu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Maganda gözaltında
DHA'nın aktarımına göre, jandarmanın gözaltına aldığı V.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.