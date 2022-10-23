Antalya'daki AVM'de yangın çıktı: İtfaiye solunum cihazı taşıdı

Muratpaşa ilçesindeki alışveriş merkezinde çıkan yangının dumanlarından etkilenen çalışanlara, itfaiye erleri solunum cihazı maskesi taşıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan 5 katlı AVM'nin son katında yangın çıktı.

Elektrik panosundan alev çıktığını gören AVM çalışanları yangın tüpleri ile müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bazı çalışanlar yoğun dumandan etkilenirken, bazılarıysa arkadaşlarının yardımı ile dışarı çıktı.

İtfaiye müdahale etti

Bir itfaiye eri de sırtında taşıdığı temiz hava solunum cihazının maskesini dumandan etkilenen AVM çalışanına takarak, ambulansa kadar eşlik etti.

Yangını görünce müdahale etmeye çalıştıklarını söyleyen AVM çalışanı Mustafa Demir, "İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpleriyle müdahale ettik. Pencereden alevleri görünce yangın tüpünü alarak, oraya doğru tuttum" dedi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri de 30 dakikalık çalışmasının ardından yangını söndürüp, kontrol altına aldı.























