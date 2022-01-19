Şiddetli yağmur ve hortum sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 20 yaşındaki genç kızın babası, doğum gününde kızı için yaptığı paylaşımla görenlerin yüreklerini dağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar’ın kullandığı otomobille babası Ahmet Acar’ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı.

Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı.

Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi.

Acar yardıma gelenlere “Arabada çocuğum var.” deyince kontrol edilen araçta, kimseye rastlanılamadı.

100'E YAKIN NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEDİ

Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.

Antalya'daki babanın kayıp kızı için yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı VİDEO









GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da, genç kız için Sanayi Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.





"BENİM BABİŞİM YAŞIYOR, GELECEK"

Buse’nin dün doğum günüydü. Baba Ahmet Acar, kızının doğum gününde birçok paylaşımda bulundu. Buse’nin dereye uçtuğu aracı da paylaşan Acar’ın, “Babişim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hadi gel 3 yıl olacak, sana gül aldım hediyeni alamadım. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim Babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor.” sözleri yürekleri sızlattı.





"İYİ Kİ VARSINIZ BUSE'MİN CANLARI"

Anne Ayla Acar ise, “İyi ki doğdun bir tanem. Bir benim ve babanın hayatından geçmemişsin. Bizim hayatımızda iz bırakmamışsın, hayatından geçtiğin, hayatında iz bıraktığın birkaç arkadaşın günlerine seninle başlamışlar. Bizleri onlara onları bize emanet ettin. İyi ki varsınız Buse'min canları.” notunu düştü.

Çok sayıda arkadaşı ise Buse’nin fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada doğum gününü kutladı.



