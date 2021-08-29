- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'daki balık restoranının bacası yandı
Antalya'daki balık restoranının bacası yandı
Balık restoranının baca kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.
- İHA
- 29.08.2021 - 15:11
- Güncelleme : 29.08.2021 - 16:40
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranının baca kısmında yangın çıktı.
Restoranı açmaya hazırlanan çalışanların dumanların çıktığını görmesiyle, restoran içerisinde kısa süreli panik yaşandı.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Antalya'daki balık restoranının bacası yandı ViDEO
ÇALIŞMALARI İZLEDİLER
Vatandaşlar ise sokak üzerinde toplanarak çalışmaları dört gözle izledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının neden çıktığı yapılacak incelmenin ardından netlik kazanacak.