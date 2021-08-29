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    Antalya'daki balık restoranının bacası yandı

    Balık restoranının baca kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 16:40
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    Antalya'daki balık restoranının bacası yandı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranının baca kısmında yangın çıktı.

    Restoranı açmaya hazırlanan çalışanların dumanların çıktığını görmesiyle, restoran içerisinde kısa süreli panik yaşandı.

    YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    İhbarın ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

    Antalya'daki balık restoranının bacası yandı ViDEO

    Antalya daki balık restoranının bacası yandı #1

    ÇALIŞMALARI İZLEDİLER

    Vatandaşlar ise sokak üzerinde toplanarak çalışmaları dört gözle izledi.

    Antalya daki balık restoranının bacası yandı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangının neden çıktığı yapılacak incelmenin ardından netlik kazanacak.

    Antalya daki balık restoranının bacası yandı #3

    Antalya daki balık restoranının bacası yandı #4

    Antalya daki balık restoranının bacası yandı #5

    Antalya daki balık restoranının bacası yandı #6

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