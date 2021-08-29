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Antalya'daki balık restoranının bacası yandı

Antalya'daki balık restoranının bacası yandı

Balık restoranının baca kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.