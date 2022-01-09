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    Antalya'daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı

    Balık tutmak adına 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan balıkçı, ölümle burun buruna avlandı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 17:33
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    Antalya'daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

    ÖLÜMLE BURUN BURUNA AVLANDI

    Falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçı, uçurumun kenarında hem ayakta hem de oturarak balık avına devam etti.

    DÜŞME TEHLİKESİNİ GÖZE ALDI

    Falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu.

    Yaklaşık 2-3 saat boyunca uçurumda balık avını sürdüren balıkçı, bir müddet sonra bölgeden ayrıldı.

    Adeta tehlike avına çıkan balıkçı, drone ile havadan görüntülendi.

    Antalya'daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı VİDEO

    Antalya daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı #1

    Antalya daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı #2

    Antalya daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı #3

    Antalya daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı #4

    Antalya daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı #5

    Antalya daki balıkçının 30 metre yükseklikteki tehlike avı #6


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