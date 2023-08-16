Antalya'daki binada ceset bulundu! Ekipler kokudan dolayı zor anlar yaşadı... Alanya ilçesindeki binada 10 yıldır kiracı olarak yaşayan Finlandiyalı kadının cesedi 5 gün sonra koku üzerine bulundu. Ekipler cesedi taşırken maske takmak zorunda kaldı.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan binadan gelen kötü koku, harekete geçirdi.

Kötü koku üzerine, fare ya da kedi ölüsü olabileceği ihtimali üzerine yönetici tarafından temizlik işçisi çağrıldı.

Çağrılan temizlik işçisi, kokunun ikinci katta bulunan bir daireden geldiğini tespit ederek durumu yöneticiye bildirdi.

Kokunun cesetten geldiği belirlendi

Olay yerine gelen emniyet güçleri itfaiye yardımı ile eve girdiklerinde, yaşlı kadını yatak odasında ölü olarak buldu.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından nöbetçi savcı gelerek incelemelerde bulundu. 4 ya da 5 gün önce öldüğü belirlenen kadının cesedi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Cenazeyi taşıyan görevliler ise koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

"10 yıldır kiracı olarak oturuyordu"

Yaşlı kadının hasta olduğu ve Finlandiya’da bulunan kızı tarafından tedavi için çağrılmasına rağmen Alanya'dan ayrılmak istemediğini söyleyen komşuları, "Maalesef kötü koku üzerine ceset bulunmuş. İyi bir kadındı. 10 yıldır bu binada kiracı olarak oturuyordu. Kızına haber verdik cesedi almak için Alanya'ya geleceklerini söylediler." dedi.