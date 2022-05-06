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    Antalya'daki çiftçi bulduğu 700 TL'yi polise teslim etti

    Çiftçi Hüseyin Yılmaz Metin, halin ortasında yerde bulduğu 700 TL'yi sahibinin bulunması için polise götürdü.
    • 06.05.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 09:48
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    Antalya'daki çiftçi bulduğu 700 TL'yi polise teslim etti

    Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan 25 yaşındaki Hüseyin Yılmaz Metin,  topladığı kabakları kamyonetiyle toptancı haline getirdi.

    İHA'nın haberine göre; Metin, ürünlerini dökeceği sırada kimin olduğu bilinmeyen banknotların rüzgarla yere savrulduğunu gördü.

    Yerden topladığı 700 TL'yi polise teslim etti

    Aracından inen genç, savrulan 100 TL’leri topladı ve daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Hüseyin Yılmaz Metin, parayı polise verdi. 700 TL’yi tutanakla teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

    "Miktarı çok değil ama yine de sahibine ulaşması önemli"

    Miktarı küçük olan paranın, düşüren kişi için önemli olabileceğini dile getiren Metin, "Hale kabak getirdim ve sıramı beklemeye başladım. Yolda bir anda paraların rüzgarla etrafa savrulduğunu gördüm. İndim hepsini topladım ve 700 TL çıktı. Sahibine ulaşılması için hemen polisi aradım. Belki bu paraya düşüren kişinin çok ihtiyacı vardı. Miktarı çok değil ama yine de sahibine ulaşması önemli. Ben insanlık görevimi yaptım." dedi.

    Antalya daki çiftçi bulduğu 700 TL yi polise teslim etti #1

    Antalya daki çiftçi bulduğu 700 TL yi polise teslim etti #2


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