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    Antalya'daki cinayet zanlısı gözaltına alındı

    28 yaşındaki şahsı 5 kurşunla öldüren katil zanlısı ile ona yardım ettiği öne sürülen kişi, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 15:27
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    Antalya'daki cinayet zanlısı gözaltına alındı

    Antalya’nın Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde yaşanan olayda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıslarla tartışan Afer Ergün (28), tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı tarafın tabancayla açtığı ateş sonucu 5 yerinden vuruldu.

    OLAY ANI KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

    Olayın ardından görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şahısların otomobile binerek olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

    AFYONKARAHİSAR'DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Ardından şahısların peşine düşen ekipler, PTS kayıtlarına göre otomobilin Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine doğru geldiğini belirledi.

    ZANLI KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

    Şüphelilerin kullandığı aracın peşine düşen polis ekipleri ile aracı kullanan katil zanlısı Hüseyin C., arasında kovalamaca yaşandı.

    Hüseyin C., bir süre sonra aracı boş bir araziye park edip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak zanlının peşini bırakmayan ekipler, şüpheliyi bir süre sonra yakaladı.

    KULLANDIĞI SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Hüseyin C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cinayette kullandığı tabanca ise konulduğu poşetle bir taşın altına saklanmış şekilde ele geçirildi.

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    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olaya karıştığı belirlenen Hüseyin A. ise yine Sinanpaşa ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    KIZ ARKADAŞINI ALMAYA GİTTİĞİ ŞEHİRDE CİNAYET İŞLEDİ

    Öte yandan, şahısların alınan ilk ifadesinde ise birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında alacak verecek mevzusuzundan kaynaklı sıkıntı olduğu öne sürüldü.

    Hüseyin C.’nin olay günü kız arkadaşını almak için Antalya’ya gittiği ve Afer Ergün ile sokakta tesadüfen denk geldikleri esnada olayın meydana geldiği öğrenildi.

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