Antalya'daki cinayetin azmettiricisi İngiliz, katili Iraklı çıktı

Antalya'da öldürülen Kerim Bozan'ın katili Irak uyruklu çıkarken, cinayetin azmettiricisi ise İngiliz bir kadın olduğu tespit edildi.

Seydikemer-Antalya karayolu Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımı üzerinde bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu cesedin Kerim Bozan isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Azmettiricinin İngiliz kadın, katilin ise Irak uyruklu olduğu ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, olayı azmettirenin İngiliz uyruklu E.R.O. şahıs olduğu, cinayetin gerçekleştirenin ise Irak uyruklu H.M.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Katil ile azmettirici arasında gönül ilişkisi bulunduğu öğrenildi

Yapılan operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde H.M.S. isimli şahsın gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen İngiliz uyruklu E.R.O. isimli şahıs tarafından azmettirilmesiyle maktulü iple boğmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Tutuklandılar

Tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.R.O. ve H.M.S. isimli şahıslar tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu sevk edildi.