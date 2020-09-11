Antalya'daki dükkanında 1,5 aydır hırsızlık nöbeti tutan eski kick boksçu, hırsızları yakaladı

1,5 aydır dükkanına giren hırsızları bulabilmek için nöbet tutan eski kick boksçu, sabahın saatlerinde karşılaştığı 2 hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti. O anlar kameraya yansıdı.

24 Ağustos Pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan markette hırsızlık olayı meydana geldi.

1,5 yıldır marketçilik yapan 27 yaşındaki eski kick boksçu Emre Arslan, çevre esnafın iş yerlerinde hırsızlık yapıldığını duyunca 1,5 aydır kendi marketinde hırsız nöbeti tutmaya başladı.

HIRSIZLARIN SESİNİ DUYDU

Gece dükkanında yatıp kalkan Arslan, olay günü uyuduğu sırada dükkanının arka kapısından sesler duymaya başladı.





YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Yanında taşıdığı kurusıkı tabancayla pusuya yatan Arslan, ön kapıdan çıkarak şüphelilerin arkasına dolaştı. Tabancadan korkan şüphelilerin kaçmaya dahi fırsatı olmadı. Ardından şüphelileri market içerisine sokan Arslan, polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheliler ve Arslan, ifade vermek için polis karakoluna götürüldü.





O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Arslan ile hırsızlık şüphelilerinin o anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dışarıdaki şüphelileri görünce tabancasını eline alan Arslan’ın, saklanarak dükkanından çıkması ve şüphelileri yakalaması görüntülere yansıdı.

Hırsızlar, eski kick boksçu dükkan sahibine yakalandı VİDEO







1,5 AYDIR NÖBET TUTUYOR

Şüpheliler hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Arslan, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Daha önce çevredeki esnafların çoğu şeyi çalındı. Son 1,5 aydır dükkanda yatıp kalkıyorum. O gün işlerimi bitirdim ve pusuya yattım. Sabah 2 şahıs dükkana girmeye yeltendiler. Beni görmemeleri için yere yattım. Ardından arkalarına çıktım. 2 kişi oldukları için, kurusıkı tabancamı yanımda tuttum. Kapıyı zorluyorlardı. Ben dışarı çıkınca kaçmaya başladılar ama yakaladım. 155’i aradım ve şikayetçi oldum. Kurusıkı tabancamla ne tehdit ettim, ne de onlara karşı doğrulttum. Korktular zaten. Ben o gün bunu yapmasaydım, yarın başka şeyler çalacaklardı. Bir şey çalacak vakitleri olmadı. İyi ki de nöbet tutmuşuz. Tutmasam gireceklerdi. Bundan sonra nöbet tutmaya devam edeceğim. Onlar devam etsin ben de devam edeceğim."