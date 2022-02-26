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    Antalya'daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

    Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 17’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • AA
    • 26.02.2022 - 15:03
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    Antalya'daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iki ay süren çalışma sonucu 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    5'i kadın 20 kişi gözaltına alınmıştı Fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

    Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

    NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

    20 kişi savcılıkça alınan ifadelerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Antalya daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı #1

    4’Ü KADIN 17 KİŞİ YAKALANDI

    Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı ve insan ticareti suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kadın, 17 kişi tutuklandı. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Antalya daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı #2


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