Bir oto galeride çıkan yangında lüks otomobiller alevlere teslim olurken, 3 araç küle döndü. Galeride meydana gelen maddi zararın ardından polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 00.00 sıralarında D-400 karayolu üzerinde bir oto galeride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galeride 3 araç tamamen küle dönerken diğer 3 araç ise kısmen alevlerden etkilendi.

İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme'ye ait oto galeride çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yangına 3 itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edilmesine rağmen oto galeride büyük maddi zarar oluştu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Antalya'daki galeride, lüks otomobiller yandı VİDEO



























