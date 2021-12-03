Kıbrıs'a gitmek üzere bindikleri bottan denize atılan 3'ü çocuk 31 kaçak göçmen, yüzerek Antalya sularına vardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılot Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Keçer'in kapı zilini çalan Suriye uyruklu 3 kişi yardım istedi.

Suriyeliler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldıklarını belirtip yardım istedi.

Keçer, çok az Türkçe konuşabilen kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

4'ÜNDE HİPOTERMİ BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, sahilde 13 kaçak göçmenle karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtisi gösteren 7 kişi, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda 3'ü çocuk, 18 kaçak göçmen daha bulundu.

Jandarmanın ifadelerine başvurduğu kaçaklar, 16- 17 yaşlarındaki 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden, jandarma da karadan arama çalışması başlattı.Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'daki göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri bottan denize atıldı VİDEO



2 KAÇAK GÖÇMEN, KARADAN VE DENİZDEN ARANIYOR

Antalya Manavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken bindikleri tekneden dün silah zoruyla denize atılan, Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, karada ve denizde aranıyor. Manavgat sahilinde yakalanan, 3'ü çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin, 2 arkadaşının kaybolduğunu söylemeleri üzerine başlatılan arama çalışması, karadan ve denizden devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin karadaki aramalarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kayıp kişilerin bulunması için denizde çalışma yapıyor. Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmasında 2 su altı robotu, su altı scooter, 2 gemi, 1 helikopter ve 2 dron ile su dalış timi yer aldı.