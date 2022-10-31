Petrol
93.39
-0.41%
Euro
18.4053
-0.71%
Dolar
18.6083
0.15%
Altın
981.89
-0.08%
Borsa
3964
2.19%
Bitcoin
381.002
-1.14%
BTXN Coin
10.39
-1.42%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Antalya'daki güzellik salonunda işlem yaptıran kadınlar kaçtı

    Kepez ilçesinde, güzellik merkezine giderek 8 bin TL'lik işlem yaptıran iki kadın, ücreti ödemeden ortadan kayboldu. Yakalanan şüpheli, parayı getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.
    • 31.10.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki güzellik salonunda işlem yaptıran kadınlar kaçtı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan güzellik merkezinde dolandırıcılık olayı yaşandı.

    17 Ekim günü yaşanan olayda, 25 yıllık kuaför Ahmet Karaarslan'ın güzellik merkezine randevu alıp gelen 2 kadın, saçlarına kaynak ve çeşitli işlemlerin yapılmasını istedi.

    Kadınların talebiyle kuaför çalışanları, yaklaşık 2 saat sonunda belirtilen işlemleri tamamladı.

    İşlemleri yaptırıp kaçtı

    Kadınlardan 1'i arkadaşının da çantasını alıp, 'Dışarıda kahve içeceğim' diyerek kapının önüne çıktı. Burada bir süre oturan kadın, daha sonra taksiye binerek kaçtı.

    Kaçan kadının 'Ben kaçtım sen de kaç' mesajı attığı arkadaşı, çalışanlara ödemeyi sonra yapacağını belirterek iş yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

    Antalya daki güzellik salonunda işlem yaptıran kadınlar kaçtı #1

    Parayı ödeyeceğini söyleyince serbest kaldı

    İş yeri sahibi Ahmet Karaarslan'ın durumu bildirmesiyle adrese gelen polis, adı açıklanmayan kadını polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kadın, ücreti 7 Kasım'a kadar getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.

    "Burada emek var, çalınmasını istemem"

    Yapılan işlemlerin ücretinin 8 bin TL olduğunu belirten kuaför Ahmet Karaarslan, "2 arkadaş gelip kaynak ve diğer işlemleri yaptırdı. Bunlardan biri kaçarken diğerini yakaladık. Bunlardan şikayetçi oldum. Paranın alınmasını ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını istiyorum. Ben parada değilim. Meslek haline getirdiler. 20-25 arkadaşımın canı yandı. Başka kimsenin canı yanmasın istiyorum. Emek hırsızlığı bu. Burada emek var ve bunun çalınmasını istemem." diye konuştu.

    Antalya daki güzellik salonunda işlem yaptıran kadınlar kaçtı #2

    Antalya daki güzellik salonunda işlem yaptıran kadınlar kaçtı #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Kremlin: ABD kendi kaygılarına kulak versin
    Dünya

    Kremlin: ABD kendi kaygılarına kulak versin

    Motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada
    3. Sayfa

    Motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada

    Görüş Bildir