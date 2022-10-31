Antalya'daki güzellik salonunda işlem yaptıran kadınlar kaçtı

Kepez ilçesinde, güzellik merkezine giderek 8 bin TL'lik işlem yaptıran iki kadın, ücreti ödemeden ortadan kayboldu. Yakalanan şüpheli, parayı getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan güzellik merkezinde dolandırıcılık olayı yaşandı.

17 Ekim günü yaşanan olayda, 25 yıllık kuaför Ahmet Karaarslan'ın güzellik merkezine randevu alıp gelen 2 kadın, saçlarına kaynak ve çeşitli işlemlerin yapılmasını istedi.

Kadınların talebiyle kuaför çalışanları, yaklaşık 2 saat sonunda belirtilen işlemleri tamamladı.

İşlemleri yaptırıp kaçtı

Kadınlardan 1'i arkadaşının da çantasını alıp, 'Dışarıda kahve içeceğim' diyerek kapının önüne çıktı. Burada bir süre oturan kadın, daha sonra taksiye binerek kaçtı.

Kaçan kadının 'Ben kaçtım sen de kaç' mesajı attığı arkadaşı, çalışanlara ödemeyi sonra yapacağını belirterek iş yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Parayı ödeyeceğini söyleyince serbest kaldı

İş yeri sahibi Ahmet Karaarslan'ın durumu bildirmesiyle adrese gelen polis, adı açıklanmayan kadını polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kadın, ücreti 7 Kasım'a kadar getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.

"Burada emek var, çalınmasını istemem"

Yapılan işlemlerin ücretinin 8 bin TL olduğunu belirten kuaför Ahmet Karaarslan, "2 arkadaş gelip kaynak ve diğer işlemleri yaptırdı. Bunlardan biri kaçarken diğerini yakaladık. Bunlardan şikayetçi oldum. Paranın alınmasını ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını istiyorum. Ben parada değilim. Meslek haline getirdiler. 20-25 arkadaşımın canı yandı. Başka kimsenin canı yanmasın istiyorum. Emek hırsızlığı bu. Burada emek var ve bunun çalınmasını istemem." diye konuştu.





