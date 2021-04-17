Antalya'daki hastanede iki kez yataktan düşen koronavirüslü hasta öldü

61 yaşındaki adamın tedavi gördüğü hastanede iki kez zemine düştüğü, kafa travması oluştuğu, ameliyat olduktan 9 gün sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da koronavirüse yakalanan Sami Gülhancıoğlu (61), 1 Nisan'da yakınları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada acil serviste muayene edilen Sami Gülhancıoğlu, iddiaya göre kendinden geçip yataktan düştü.

İKİ KEZ ZEMİNE DÜŞTÜ

Görevliler tarafından kaldırılan Gülhancıoğlu, yeniden yatağa oturtuldu. Gülhancıoğlu, kısa süre sonra yeniden bilincini yitirip zemine düştü.

Yapılan kontrollerde, Gülhancıoğlu'nun kafatasının çatladığı ortaya çıktı.

9 GÜN SONRA CAN VERDİ

Aynı günün akşamı ameliyat edilen Gülhancıoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada tedavisi devam eden Gülhancıoğlu, 10 Nisan günü saat 18.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Ölüm belgesine 'künt kafa travması' ile 'koronavirüs' yazılan Gülhancıoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi.

YAKINLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Gülhancıoğlu'nun ölümünde hastane görevlilerinin ihmali olduğunu ileri süren yakını Kadir Tokgöz, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Tokgöz, "Hastamızı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırdık. Burada tedavisi sürerken, önce yataktan iki yatak arasına düştü. Buna gözümüzle şahit olduk. Görevliler kaldırıp, yerine yatırdı. Kısa süre sonra yine büyük bir gürültü duyduk. Hastabakıcılar hastanın düştüğünü belirtip, koşuşturmaya başladı. Yapılan testlerde kafatasının çatladığını öğrendik. Gerekli izinleri vermemizin ardından aynı günün akşamı önce ameliyata, daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 9 gün yoğun bakımda kalan Sami Gülhancıoğlu'nu saat 18.30 sıralarında kaybettik. Ölüm nedeni olarak önce 'Covid' yazıldı, itirazımız üzerine 'künt kafa travması' yazıldı. İhmali bulunan kişilerden şikayetçiyiz." diye konuştu.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada ise konuya ilişkin idari soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Bu arada, Gülhancıoğlu'nun annesi İsmet Gülhancıoğlu'nun (87) koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği, oğlu İsmet Gülhancıoğlu'nun (37) ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.