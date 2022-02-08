Muratpaşa ilçesinde iş yerine çatıdan girerek su bataryalarını ve birkaç eşyayı çalan hırsız, dükkan sahibine not bıraktı. Notta ise "Ofisine gizli girdim hakkını helal et abilerin gülü' yazdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine çatıdan giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı.

Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve elektrikli tencereyi aldı.

"HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ"

Çaldığı eşyaları bir poşete koyan şüpheli, dükkan çalışanına ait montu da üzerine giydi. Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, "Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü" yazılı not bıraktı.

HIRSIZ ARANIYOR

Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'daki hırsızdan not: Hakkını helal et abilerin gülü ViDEO

"NOT BIRAKIP HELALLİK İSTEMİŞ ŞAKA GİBİ"

Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.























