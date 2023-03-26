Antalya'daki hurdacı, barakasında yaralı halde bulundu Manavgat emniyet ekipleri, boş arazide bulunan barakada yaralı halde birini buldu. Kimliği belirlenerek hurdacılık yaptığı belirlenen vatandaş hastaneye sevk edildi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde panik anları yaşandı.

Bölgede bulunan boş araziye gelen polis ekipleri, derme çatma barakada yaralı vaziyette bir kişiyle karşılaştı.

Hurdacılık yaptığı belirlendi

Barakada yaşayan Sedat Bağırgan adlı şahsın hurdacılık yaptığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya’ya sevk edildi.

Şahsın yaralı vaziyette bulunduğu boş araziye ve barakaya kaçak olarak hurda topladıkları, araziyi hurdalığa dönüştürdükleri gerekçesiyle polis ve zabıta ekipleri tarafından defalarca baskın yapıldığı, hurda araçlarına ve topladıkları hurdalara el konulduğu, barakalarda kalan şahısların buradan uzaklaştırıldığı öğrenildi.