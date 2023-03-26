Antalya'daki hurdacı, barakasında yaralı halde bulundu

İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde panik anları yaşandı.
Bölgede bulunan boş araziye gelen polis ekipleri, derme çatma barakada yaralı vaziyette bir kişiyle karşılaştı.
Hurdacılık yaptığı belirlendi
Barakada yaşayan Sedat Bağırgan adlı şahsın hurdacılık yaptığı belirlendi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya’ya sevk edildi.
Şahsın yaralı vaziyette bulunduğu boş araziye ve barakaya kaçak olarak hurda topladıkları, araziyi hurdalığa dönüştürdükleri gerekçesiyle polis ve zabıta ekipleri tarafından defalarca baskın yapıldığı, hurda araçlarına ve topladıkları hurdalara el konulduğu, barakalarda kalan şahısların buradan uzaklaştırıldığı öğrenildi.