Antalya'daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı

Minibüs çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Antalya'da emniyet ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında bir minibüsün çalındığı ihbarını aldı.

AA'nın haberine göre; ekipler, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde durdurulan aracın çalıntı olduğunu tespit etti.

Çalıntı minibüsle yaklalandı

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli gözaltına alındı

El konulan araç sahibine teslim edilirken, polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.