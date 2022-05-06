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    Antalya'daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı

    Minibüs çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
    • 06.05.2022 - 16:13
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    Antalya'daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı

    Antalya'da emniyet ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında bir minibüsün çalındığı ihbarını aldı.

    AA'nın haberine göre; ekipler, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde durdurulan  aracın çalıntı olduğunu tespit etti.

    Çalıntı minibüsle yaklalandı

    Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S.'yi gözaltına aldı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    El konulan araç sahibine teslim edilirken, polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Antalya daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı #1

    Antalya daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı #2


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