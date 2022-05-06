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- Antalya'daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı
Antalya'daki İngiltere vatandaşı çalıntı araçla yakalandı
Minibüs çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
- 06.05.2022 - 16:13
Antalya'da emniyet ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında bir minibüsün çalındığı ihbarını aldı.
AA'nın haberine göre; ekipler, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde durdurulan aracın çalıntı olduğunu tespit etti.
Çalıntı minibüsle yaklalandı
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S.'yi gözaltına aldı.
Şüpheli gözaltına alındı
El konulan araç sahibine teslim edilirken, polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.