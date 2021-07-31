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    Antalya'daki inşaat işçisi, 4'üncü kattan düşerek vefat etti

    Çalıştığı inşaattaki iskelenin üzerinden dengesini kaybederek düşen 50 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 13:30
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    Antalya'daki inşaat işçisi, 4'üncü kattan düşerek vefat etti

    Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 3’üncü Sokak’ta bulunan inşaatta, iskele üzerinde çalışan Metin Mert, dengesini kaybedip 4'üncü kattan düştü.

    Çalışma arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Metin Mert, kurtarılamadı.

    OTOPSİSİ YAPILACAK

    Metin Mert'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mert’in cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'yi götürüleceği belirtildi.

    Antalya daki inşaat işçisi, 4 üncü kattan düşerek vefat etti #1

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