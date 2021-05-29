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    Antalya'daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti

    Antalya'daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti

    Elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı 60 yaşındaki İsveçli kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 10:34
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    Saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

    Yolda seyir halinde olan D.Ü.E.’nin şoförlüğünü yaptığı Antalya plakalı minibüs, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen 60 yaşındaki İsveç vatandaşı Dijana Konakovic’e çarptı.

    OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

    Çarpışmanın şiddetiyle Konakovic yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Konakovic’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya'daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti VİDEO


    Antalya daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Talihsiz kadının cansız bedeni ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Kaza sonrası sürücü D.Ü.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Antalya daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti #2

    Antalya daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti #3

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