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- Antalya'daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti
Antalya'daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti
- İHA
- 29.05.2021 - 09:56
- Güncelleme : 29.05.2021 - 10:34
Saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Yolda seyir halinde olan D.Ü.E.’nin şoförlüğünü yaptığı Antalya plakalı minibüs, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen 60 yaşındaki İsveç vatandaşı Dijana Konakovic’e çarptı.
OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle Konakovic yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Konakovic’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'daki İsveçli kadın, kaza sonucu vefat etti VİDEO
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz kadının cansız bedeni ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Kaza sonrası sürücü D.Ü.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.