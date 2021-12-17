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    Antalya'daki kaçak alkol satıcısı tutuklandı

    İstanbul'dan Manavgat'a kargo ile kaçak alkol gönderen şahıs, yurt dışına kaçmak isterken polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 16:08
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    Antalya'daki kaçak alkol satıcısı tutuklandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde son günlerde el yapımı alkol tüketiminden dolayı ölüm ve rahatsızlıkların yaşanması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği görevlileri, ölen ve hastaneye kaldırılan şahısların evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen bilgiler doğrultusunda kargo firmalarını mercek altına aldı.

    ALKOL SATAN FİRMA YETKİLİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

    Ekipler, bir kargo firmasında İstanbul’dan gönderilen alkollerden satıcı firmayı belirledi.

    Firmanın belirlenmesinin ardından İstanbul Emniyeti ile irtibata geçilirken firma yetkilisi Hikmet Adalı, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken havalimanında yakalanarak Manavgat’a getirildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat adliyesine sevk edilen Hikmet Adalı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

    Antalya daki kaçak alkol satıcısı tutuklandı #1

    Antalya daki kaçak alkol satıcısı tutuklandı #2

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