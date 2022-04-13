Bir süre saçlarını uzatarak kanser hastalarına peruk yapılmasını isteyen kadın, 3 ay sonra lösemi olduğunu öğrenince kemoterapi aldı. Tedavi sürecine giren kadın, sağlığına kavuştu.

Antalya’da ilaç mümessili olarak çalışan Sibel Sönmez, her zaman kısa kullandığı saçlarını kanser hastaları için uzatmaya karar verdi.

Tedavi gören kanser hastalarının dökülen saçlarının yerine kendi saçlarını bağışlayarak peruk yaptırmak isteyen kadın, aldığı bir haberle hayatının en zorlu günlerini yaşadı.

Rahatsızlığının kendini çok yorgun hissetmesiyle ortaya çıktığını anlatan Sönmez, işi gereği her gün hastanelerde olduğu için bu durumu atlamak istemediğini söyledi.

Kanser olduğunu öğrendi

Yaptırdığı tahlil ve tetkikler sonucu akut lösemi olduğunu öğrenince şoke olduğunu belirten Sibel Sönmez, ilk şoku atlattıktan sonra hayata sımsıkı tutunarak tedavi sürecinin başladığını ifade etti.

Antalya'daki kadın, saçlarını bağışlamak isterken kanser çıktı VİDEO



"Tedavi kısmından hasta kısmına geçtim"

Uykusundan yorgun olarak kalkmaya başladığında aklına lösemi olabileceğinin gelmediğini belirten Sönmez, “Her gün iş için gittiğim hastanelerde çizginin tedavi kısmındayken bir anda hasta kısmına geçmiştim." dedi. Yüksek doz kemoterapi tedavisinden sonra kök hücre nakli olduğunu kaydeden Sönmez, artık sağlığına kavuştuğunu ve yaşadığı tüm zorluklardan sonra hayatın çok kıymetli olduğunu bir kez daha anladığını söyledi.

Steril odada zor geçen 2 ay

Akut lösemi tanısı aldıktan sonra yaklaşık 6 aylık ağır kemoterapi sürecinin başladığını belirten Sönmez, zorlu sürecin ardından kök hücre nakli sürecinin başladığını kaydetti. Kız kardeşi Sinem Var’dan (31) yüzde 100 uyumlu kök hücre nakliyle yaşama tutunan Sönmez, nakil sonrası steril odada geçen 2 aylık dönemi anlatırken, "Dört duvar arasında kalınca hayatımı yeniden gözden geçirdim." dedi.

O dönemde “Eğer başarılı bir tedavi olursa, bu engeli aşıp tekrar yaşama tutunabilirsem ertelediğim her şeyi yapacağım." diye düşündüğünü belirten Sönmez, "O odada olmak çok sıkıcıydı ama her gün bir umutla bekledim. Hep ‘Bugün daha iyi olacağım’, ‘Yarın daha iyi olacağım’ diye düşündüm. Moralimi yüksek tutmam önemliydi. Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Saçlarını uzatmaya başladı

Saçlarının hep kısa olduğunu anlatan Sibel Sönmez, uzatıp kanser hastalarına peruk yapılması için bağışlamaya karar verdiği dönemde konulan tanı ile hiç beklemediği bir şok yaşadığını söyledi. Sönmez, “Saçımı sadece 3 ay uzatabilmiştim çünkü lösemi tanısı aldım, saçlarımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans yapıyor

Erteledikleri arasında yüksek lisans olduğunu da sözlerine ekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu Sibel Sönmez, halen on-line olarak İngiltere’deki St. Clements Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitim aldığını kaydetti. Aynı zamanda sınavla kabul edildiği İstinye Üniversitesi’nde de sağlık psikolojisi yüksek lisansı yapan Sönmez, “Şu anda psiko- onkoloji dersleri alıyorum. Sağlık psikolojisi alanında uzmanlığı tamamlıyorum. Hedefim onkoloji ve hematoloji kliniklerindeki hastaların psikolojik destek almalarında yardımcı olmak. Çünkü kendi içimizdeki gücü fark ettiğimizde kanserle savaşmak daha kolay oluyor." dedi.

Yaşama tutunma öyküsü oldu

Sibel Sönmez’in tedavisini gerçekleştiren özel hastanenin Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Deveci ise, "Hastamız mesleği itibariyle profesyonel bir hastasıydı. Hayata çok iyi tutundu. Yaşadıkları gerçekten çok zordu. Çok ciddi ilaç tedavisi ve ateş dönemleri oldu. Bazen kendini bile kaybedebilecek kadar kötü süreçler yaşadı. Yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığını düşündüğümüz dönemler oldu. Çok zorlu ve yüksek dozda kemoterapi aldı. Pek çok hastamıza örnek gösterebileceğimiz yaşama tutunma öyküsü oldu." diye konuştu.

















