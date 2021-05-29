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Antalya'daki kayıp kampçı, 3 gündür aranıyor

Antalya'daki kayıp kampçı, 3 gündür aranıyor

Kamp için gelen ve 3 gündür haber alınamayan Mustafa Yıldırım için jandarmanın özel ekibi, arama çalışması başlattı.