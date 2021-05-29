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    Antalya'daki kayıp kampçı, 3 gündür aranıyor

    Kamp için gelen ve 3 gündür haber alınamayan Mustafa Yıldırım için jandarmanın özel ekibi, arama çalışması başlattı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 16:10
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    Antalya'daki kayıp kampçı, 3 gündür aranıyor

    Zonguldak'tan Antalya'ya gelen Mustafa Yıldırım, kamp için Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Çıralı'ya gitti.

    Ailesinin 3 gündür haber alamadığı Yıldırım hakkında kayıp ihbarında bulunuldu.

    ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Likya Yolu üzerinde kamp yaptığı belirtilen Yıldırım için arama çalışması başlatıldı.

    MUSA DAĞI ÇEVRESİNDE ARAMA

    Mustafa Yıldırım, jandarmanın özel ekibi tarafından Adrasan Korsan Koyu ve Olimpos yakınlarındaki Musa Dağı çevresinde aranıyor.

    Antalya daki kayıp kampçı, 3 gündür aranıyor #1

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