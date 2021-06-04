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- Antalya'daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Antalya'daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Narkotim ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirildi.
- DHA
- 04.06.2021 - 13:10
- Güncelleme : 04.06.2021 - 13:28
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kokain getirileceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.
2 KİLOLUK KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpekle aramada, aracın ön panelinde ekran arkasına gizlenen 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Otomobildeki K.A. ve P.B. ise gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, P.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Antalya'daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı ViDEO