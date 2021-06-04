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    Antalya'daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Narkotim ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 13:28
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    Antalya'daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kokain getirileceği bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

    2 KİLOLUK KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik köpekle aramada, aracın ön panelinde ekran arkasına gizlenen 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Otomobildeki K.A. ve P.B. ise gözaltına alındı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, P.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Antalya'daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı ViDEO

    Antalya daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı #1

    Antalya daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı #2

    Antalya daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı #3

    Antalya daki kokain operasyonunda 1 kişi tutuklandı #4

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