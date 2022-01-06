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    Antalya'daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı

    Kümese giren yabani kedi türlerinden karakulak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
    • AA
    • 06.01.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:08
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    Antalya'daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de görülen yabani kedi türlerinden biri olan karakulağın (caracal caracal) avlanmak için bir kişinin kümesine girdiği belirtildi.

    KÜMESE GİREN KARAKULAK YAKALANDI

    Kümes sahibinin Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, karakulağı yakaladı.

    DOĞAYA SALINDI

    Dişi olduğu belirtilen karakulak, kafese alınarak vakit geçirmeden doğaya bırakıldı.

    Antalya'daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı VİDEO

    Antalya daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı #1

    Antalya daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı #2

    Antalya daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı #3


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