Kümese giren yabani kedi türlerinden karakulak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de görülen yabani kedi türlerinden biri olan karakulağın (caracal caracal) avlanmak için bir kişinin kümesine girdiği belirtildi.

KÜMESE GİREN KARAKULAK YAKALANDI

Kümes sahibinin Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, karakulağı yakaladı.

DOĞAYA SALINDI

Dişi olduğu belirtilen karakulak, kafese alınarak vakit geçirmeden doğaya bırakıldı.

Antalya'daki kümese giren karakulak doğaya bırakıldı VİDEO







