Antalya'daki kuyumcuyu soyan hırsızlar, imitasyon ürünleri çaldı

Dükkanına giren hırsızların imitasyon altınları çaldığını görünce sesini çıkarmayan kuyumcu, polise verdiği ifadesiyle 2 hırsızın 3 günde yakalanmasını sağladı.

6 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen ve başlarında kapüşon bulunan 2 kişi, dükkana girdi.

Şahıslardan biri pompalı tüfekle kuyumcu Sadık Ekin'i tehdit edip, tezgahta bulunan ve imitasyon olan 60 bileziği gasbetti.

Olayın ardından 2 şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 gün süren çalışma sonucu 2'si gözcülük yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adreslerini belirledi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı.

2 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Kuyumcu Sadık Ekin de emniyete davet edilerek şüphelileri teşhis etti ve gasbedilen imitasyon bilezikler iade edildi. Hakkı K.İ. ve Murat Z. ile gözcülük yapan Altay M. ve Turan B.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

"İMİTASYON BİLEZİKLERİ ALDIĞINI GÖRÜNCE SES ÇIKARMADIM"

Kuyumcu Sadık Ekin, “Soyguncular kapıdan girerken ben diğer tarafta namaz kılıyordum. Seccademi kaldırır kaldırmaz, 2 kişinin içeri girdiğini gördüm. Soyguncular içeri girer girmez, 'Bu bir soygundur, eller havaya' dediler. Ben de şaşırdım ve 'Ne soygunu' falan dedim. Bu arada içeride oğlum ve misafirim vardı.

Soyguncuların üzerine doğru 1-2 adım attım ki elinde pompalı tüfek olan soyguncu silahın kurma kolunu çekti. Tüfeği üzerime doğrultarak ateşleyecek konuma geldi. Soygunculardan birinin tezgahın arkasına geçip, imitasyon bileziklerini aldığını görünce ses çıkarmadım.

"BUNLAR PARA İÇİN HER ŞEYİ YAPARLAR"

Polis, 3 gün içerinde gerekeni yaptı. Adamları yakaladılar. Büyük bir başarı sağladılar. Tüm emniyet personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah ağır bir ceza alırlar. Bunların gözü dönmüş. Bunlar para için her şeyi yaparlar." diye konuştu.