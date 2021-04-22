Antalya'daki maske tartışması, AVM girişinde kavgaya neden oldu

Antalya'daki maske tartışması, AVM girişinde kavgaya neden oldu

AVM girişinde maske takması için uyarılan bir vatandaş ve güvenlik arasında çıkan tartışmanın büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’nde bulunan AVM girişinde maske takılması konusunda uyarılan vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Maske takmakta direnen vatandaş iddiaya göre, güvenlik görevlisine vurunca tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı ve güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme tokat kavga yaşandı.

DARP ANI KAMERADA

Kavgaya kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan vatandaşın darp edildiği anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

MÜŞTERİYLE İLGİLİ ŞİKAYET YAPILDI

AVM yönetimi, güvenlik görevlilerin uyarılarına rağmen maske takmamakta direnen bir kişinin saldırgan tavırları sebebiyle istenmeyen bir durum yaşandığını ve saldırgan müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

Antalya'daki maske tartışması, AVM girişinde kavgaya neden oldu VİDEO





